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В Алжире упал военный самолет
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СМИ: десятки человек погибли при крушении военного самолета в Алжире
ТАСС
38 минут назад
Фото: AP Photo, архив
Комментарии
Военный самолет упал в среду утром в
Алжире
недалеко от аэропорта Буфарик, сообщил
телеканал Sky News
Arabia. Телестанция информирует о десятках погибших.
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