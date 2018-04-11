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В Алжире упал военный самолет
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СМИ: десятки человек погибли при крушении военного самолета в Алжире 

ТАСС 38 минут назад
Фото: AP Photo, архив
Военный самолет упал в среду утром в Алжире недалеко от аэропорта Буфарик, сообщил телеканал Sky News Arabia. Телестанция информирует о десятках погибших.
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