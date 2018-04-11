Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод

Во Франции муляж сброшенной авиабомбы перепугал жителей города

Жители французского городка Ножан-сюр-Верниссон жутко перепугались во вторник. Как пишет Le Parisien , на местную фабрику после пролета двух истребителей Mirage 2000-D неожиданно упала авиабомба. Рабочие тут же были эвакуированы, а на место происшествия стянуты несколько пожарных расчетов.

Лишь затем выяснилось, что бомба не настоящая, а все лишь муляж, сделанный из пластика и лишенный боезаряда. Как оказалось, он оторвался от истребителя, возвращавшегося с тренировочной миссии. Представители ВВС пока не могут объяснить, как это произошло. "Это уникальный случай", — отметил полковник Оливье Село, принеся извинения двум рабочим, пострадавшим в результате инцидента.

Военная прокуратура и Бюро по расследованию авиационных происшествий начали собственные расследования ЧП.