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Сбежавшего из РФ «водочного короля» амнистировали
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Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»
Следственный комитет прекратил уголовное преследование владельца SPI Group Юрия Шефлера по делу о незаконном использовании торговых знаков водочных изделий «Лимонная», «Сибирская» и «Русская». Об этом в среду, 11 апреля, сообщили «Интерфаксу» его адвокаты Александр Аснис и Дмитрий Кравченко.
«Уголовное преследование Шефлера прекращено вследствие акта об амнистии, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, его розыск прекращен», — пояснили защитники, добавив, что решением президиума Мосгорсуда также ранее были отменены все решения о наложении ареста на имущество компаний, которые, по мнению следствия, принадлежали Шефлеру.
По словам адвокатов, для того, чтобы следователь вынес законное решение об амнистии бизнесмена, «потребовались решения Конституционного и Верховного судов России, Мосгорсуда и Басманного суда Москвы, которые неоднократно признавали, что отказ следствия в прекращении уголовного преследования в отношении Шефлера незаконен». Кроме того, защите пришлось обратиться к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением «о привлечении следователя к уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов».
Они отметили, что их подзащитный «по-прежнему считает себя невиновным, но вместе с тем удовлетворен принятым процессуальным решением».
Уголовное дело было возбуждено в 2002 году. В 2007 году Шефлеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконном предпринимательстве, незаконном использовании чужого товарного знака, право на выпуск которых принадлежит России, контрабанде алкогольной продукции, отмывании и легализации денежных средств.
Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Он долгое время проживает в Великобритании, власти которой отказали российской прокуратуре в его выдаче.
С 2010 по 2012 год все обвинения, кроме незаконного использования чужого товарного знака, были сняты с бизнесмена за отсутствием в его действиях состава преступления.
Шефлер входит в рейтинг Forbes богатейших людей в России с капиталом 1,6 миллиарда долларов Его компании SPI Groupпринадлежит бренд Stolichnaya за рубежом.
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