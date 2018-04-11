Сбежавшего из РФ «водочного короля» амнистировали

Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали

«Уголовное преследование Шефлера прекращено вследствие акта об амнистии, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, его розыск прекращен», — пояснили защитники, добавив, что решением президиума Мосгорсуда также ранее были отменены все решения о наложении ареста на имущество компаний, которые, по мнению следствия, принадлежали Шефлеру.

По словам адвокатов, для того, чтобы следователь вынес законное решение об амнистии бизнесмена, «потребовались решения Конституционного и Верховного судов России , Мосгорсуда и Басманного суда Москвы , которые неоднократно признавали, что отказ следствия в прекращении уголовного преследования в отношении Шефлера незаконен». Кроме того, защите пришлось обратиться к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением «о привлечении следователя к уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов».

Они отметили, что их подзащитный «по-прежнему считает себя невиновным, но вместе с тем удовлетворен принятым процессуальным решением».

Уголовное дело было возбуждено в 2002 году. В 2007 году Шефлеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконном предпринимательстве, незаконном использовании чужого товарного знака, право на выпуск которых принадлежит России, контрабанде алкогольной продукции, отмывании и легализации денежных средств.

Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Он долгое время проживает в Великобритании , власти которой отказали российской прокуратуре в его выдаче.

С 2010 по 2012 год все обвинения, кроме незаконного использования чужого товарного знака, были сняты с бизнесмена за отсутствием в его действиях состава преступления.