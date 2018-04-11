Тела погибших увезли с места крушения Ми-8

Тела погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске вывезли с места авиакатастрофы, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на окраине Хабаровска. На борту находились шесть человек, все они погибли.
"Тела погибших увезли с места крушения после того, как это разрешили сделать следователи. Сегодня их доставят в бюро судебно-медицинской экспертизы и все подготовят для опознания. Процедура опознания состоится в четверг", — сказал собеседник агентства.