Город засыпало мертвыми гусями 

В американском городе Айдахо-Фолс произошёл странный инцидент: на парковку упало 50 мёртвых гусей. Это случилось во время сильной грозы с градом, которая на днях обрушилась на город. Птицы оказались разбросаны в радиусе нескольких сотен метров, причём находили их и на асфальте, и на крышах домов. Эксперты прокомментировали массовую гибель птиц. Скорее всего, именно гроза погубила пернатых. Представители департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата предположили, что стая летела в Канаду, но попала под удар молнии.