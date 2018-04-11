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Город засыпало мертвыми гусями
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Город засыпало мертвыми гусями 

Рамблер 19 минут назад
В американском городе Айдахо-Фолс произошёл странный инцидент: на парковку упало 50 мёртвых гусей. Это случилось во время сильной грозы с градом, которая на днях обрушилась на город. Птицы оказались разбросаны в радиусе нескольких сотен метров, причём находили их и на асфальте, и на крышах домов. Эксперты прокомментировали массовую гибель птиц. Скорее всего, именно гроза погубила пернатых. Представители департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата предположили, что стая летела в Канаду, но попала под удар молнии.
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