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Названы версии крушения Ми-8
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Названы версии крушения Ми-8 в Хабаровске 

Рамблер 2 часа назад
Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Хабаровске, предположительно, зацепился за мачту антенного поля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инженера по авиационному оборудованию Игоря Вербулеса, работающего на месте аварии.
По словам специалиста, вертолет мог зацепиться из-за низкой облачности. Представитель хабаровского гидрометеоцентра подтвердил агентству, что в момент крушения в Хабаровске шел снег с дождем, а видимость была в пределах 3-3,5 километра. Высота облачности составляла 100-150 метров.
В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили о трех основных версиях крушения: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Авиатехник Дмитрий Машкин, обслуживающий вертолеты Ми-8, в беседе с «КП-Хабаровск» исключил версию о технической неисправности вертолета. Он назвал Ми-8 «очень надежной машиной». По его мнению, вертолет зацепился за антенну.
Машкин заявил, что с этой антенной «было связанно очень много неприятных инцидентов».
«До этого никто ее винтами не цеплял, но вертолеты опасно близко проходили рядом с ней. <…> Антенна эта давно ждала своего часа, вот и дождалась», — заявил он, добавив, что из-за непогоды экипаж мог просто не увидеть тросы.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля в районе антенного поля в Хабаровске. При крушении погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа. Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал на пустыре, вдали от построек промзоны. По факту крушения возбудили дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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