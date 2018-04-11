В Хабаровске ввели режим ЧС

В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после крушения вертолёта МИ-8 авиакомпании «Восток». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что глава региона Вячеслав Шпорт отдал распоряжение оказать финансовую помощь семьям погибших в результате произошедшего.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что в Хабаровске вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. В результате инцидента погибли шесть человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.