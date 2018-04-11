Ещё
В Хабаровске ввели режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Хабаровского края ввели режим ЧС после крушения вертолёта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после крушения вертолёта МИ-8 авиакомпании «Восток». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что глава региона Вячеслав Шпорт отдал распоряжение оказать финансовую помощь семьям погибших в результате произошедшего.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что в Хабаровске вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. В результате инцидента погибли шесть человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru: последние новости
В Хабаровске нашли оба черных ящика с разбившегося вертолета Умерла солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз В Альпах пропал немецкий миллиардер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления952
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей164
Небо над Сирией опустело432
Британия отказалась бомбить Сирию99
Вслед за техникой подорожает одежда124
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение