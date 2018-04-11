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По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело
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По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске.
Следователи возбудили дело по факту падения вертолета Ми-8 в Хабаровске.
«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту падения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Дальневосточного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета.
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