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Посреди Хабаровска рухнул вертолет
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В Хабаровске на улице рухнул вертолет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолет. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Инцидент произошел с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Восток». Машина совершила жесткую посадку на пустыре у улиц Антенная и Хирургическая. По предварительной информации, на борту были шесть человек. После падения вертолет загорелся, в настоящий момент пожарные борются с огнем.
В пресс-службе Следственного управления на транспорте по ДФО агентству ТАСС уточнили, что в результате ЧП есть погибшие, отказавшись от подробностей.
Одновременно источник агентства в экстренных службах сообщил о шести погибших.
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