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При падении Ми-8 в Хабаровске никто не выжил
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Медики подтвердили гибель всех находившихся на борту Ми-8 в Хабаровске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / Pavel Kazachkov
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщил РИА Новости главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.
"По моим данным, погибли шесть человек", — сообщил собеседник агентства.
Дальневосточное следственное управление на транспорте также сообщило, что на борту находились шесть членов экипажа выживших нет.
"Сейчас задача — идентифицировать тела погибших и психологическая работа с родственниками", — сообщил РИА Новости региональный министр здравоохранения Александр Витько.
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Источник: при жесткой посадке Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек Прокуратура извинилась перед фермером из-за дела о GPS-маячке для коровы Верховный суд смягчил приговор фигурантам дела о теракте в Буденновске
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