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Умерла Ивонн Стейплз
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Умерла солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: YouTube.com/CelebrityTV
В США в возрасте 80 лет скончалась солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз, сообщает Chicago Tribune.
Американская группа The Staple Singers начала карьеру в 1948 году. Они исполняли музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. Девять альбомов коллектива попадали в американские чарты, а пластинка Let's Do It Again 1975 года заняла первое место в ритм-н-блюзовом чарте. За время существования, до 1994 года, группа выпустила более 20 альбомов.
В 1999 году The Staple Singers ввели в Зал славы рок-н-ролла. Музыкальный журнал Rolling Stone в 2011 году поставил песню Respect Yourself на 468 место в списке "самых величайших песен всех времен".
Причины смерти Ивонны Стейплз не сообщаются.
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