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Владелец Obi пропал в Альпах
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Владелец магазинов Obi немецкий миллиардер Хауб пропал в Альпах 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AP Photo / Zoom Tirol / Georg Koechler
Немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, 58-летний Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в зоне Червино еще в субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером.
Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Семьая Хауба, одна из самых богатых в мире, выделила "значительную сумму" для финансирования поисков магната. Однако, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, "в таких метеоусловиях они (средства) приносят мало пользы".
"Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно", — цитирует газета Фавре.
Семья Хауба — одна из самых богатых в мире по версии Forbes.
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