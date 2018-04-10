В Харькове две группы людей устроили стрельбу

Два человека ранены в стрельбе в центре Харькова, семерых задержали

Конфликт со стрельбой произошел между двумя группами людей в центре Харькова , двое мужчин ранены, в отделение полиции доставили семь человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

"Полиция Харькова выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой в центре города. В результате происшествия два человека доставлены в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи", — говорится в сообщении.

По данным полиции, стрельба произошла около 16.00 мск, конфликт возник между дома группами граждан, его причина сейчас выясняется.

В отделение полиции доставили семерых участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.