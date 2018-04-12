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Актер «Распутина» изуродовал и убил стюардессу
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Актер фильма «Распутин» изуродовал и убил стюардессу и сел на 11 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: страница Константина Кордо-Сысоева в Facebook
Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил российского актера Константина Кордо-Сысоева к 11 годам тюремного заключения за убийство жены. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области.
По данным следствия, Сысоев избил супругу, которая работала стюардессой на рейсах «Аэрофлота», битой с торчащими из нее гвоздями. На теле убитой было 69 ран, которые изуродовали ее лицо до неузнаваемости.
«Исковые требования потерпевших удовлетворены, судом с подсудимого взыскан миллион рублей компенсации морального вреда», — добавили в прокуратуре.
После убийства актер выбросил труп в реку.
Константин Кордо-Сысоев исполнил роли в фильме «Распутин», а также в сериалах «Гастролеры» и «Литейный».
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