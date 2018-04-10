В Германии в аварии с военным вертолётом погиб человек

В Германии в результате ЧП с военным вертолётом погиб человек

В Баварии на аэродроме вертолёт вооружённых сил Германии задел винтами башню, в результате инцидента погиб один человек. Об этом информирует Bild

ЧП произошло на аэродроме Хасфурт-Швайнфурт, когда вертолёт совершил посадку и ехал к заправочной колонке.

В результате произошедшего погиб сотрудник аэродрома, в которого попали отлетевшие обломки.

Экипаж вертолёта не пострадал.

Также отмечается, что повреждения получили другие воздушные судна и здания аэродрома.

По факту произошедшего проводится расследование.