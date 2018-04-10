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В Германии в аварии с военным вертолётом погиб человек
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В Германии в результате ЧП с военным вертолётом погиб человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
В Баварии на аэродроме вертолёт вооружённых сил Германии задел винтами башню, в результате инцидента погиб один человек. Об этом информирует Bild.
ЧП произошло на аэродроме Хасфурт-Швайнфурт, когда вертолёт совершил посадку и ехал к заправочной колонке.
В результате произошедшего погиб сотрудник аэродрома, в которого попали отлетевшие обломки.
Экипаж вертолёта не пострадал.
Также отмечается, что повреждения получили другие воздушные судна и здания аэродрома.
По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее при крушении вертолёта во Франции погибли два человека.
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