В Германии в аварии с военным вертолётом погиб человек

В Баварии на аэродроме вертолёт вооружённых сил Германии задел винтами башню, в результате инцидента погиб один человек. Об этом информирует Bild.
ЧП произошло на аэродроме Хасфурт-Швайнфурт, когда вертолёт совершил посадку и ехал к заправочной колонке.
В результате произошедшего погиб сотрудник аэродрома, в которого попали отлетевшие обломки.
Экипаж вертолёта не пострадал.
Также отмечается, что повреждения получили другие воздушные судна и здания аэродрома.
По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее при крушении вертолёта во Франции погибли два человека.