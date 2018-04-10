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Под Саратовом разлилась нефть
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Из-за аварии под Саратовом нефть разлилась на 750 квадратных метров 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Площадь разлива нефти при аварии на нефтепроводе Транснефти в Саратовской области составила 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
"Авария на магистральном нефтепроводе. Повреждена труба диаметром 820 мм. Принадлежит "Саратовское РНУ" филиал АО "Транснефть-Приволга". Произошел разлив нефти на площади 750 кв метров", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта — село Маянга 3,5 километра, до реки Большой Иргиз — 1,5 километра.
"В настоящее время авария полностью локализована. Подготовлен амбар для сбора загрязненных нефтепродуктов. Проводится обвалование и сбор загрязненного грунта… Ориентировочное время завершения работ — 23.00", — отметили в МЧС.
На месте работают 17 единиц техники и 52 человека личного состава.
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