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Задержан убийца девочки в Саратовской области
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Жителя Саратовской области задержали за убийство 12-летней девочки 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на окраине города Красноармейск Саратовской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, тело девочки с признаками насильственной смерти поисковая группа сотрудников полиции и областной службы спасения нашла 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска.
"Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска… Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге", — сказала Вовк.
Она уточнила, что подозреваемому 26 лет, он ранее судим.
Как сообщили в региональном СУСК, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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