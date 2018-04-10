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Подростка ранили ножом в школе в Радужном
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Подростка ранили ножом в школе города Радужный в ХМАО 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Подростка ранили ножом в ходе конфликта в одной из школ города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (ХМАО-Югра). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"В 13:25 по местному времени (11:25 мск) поступило сообщение о том, что в одной из школ города Радужный в ходе конфликта, произошедшего между двумя старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения, один подросток нанес другому несколько ножевых ранений. В настоящее время пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что следователями проводятся первоначальные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрос участников и очевидцев конфликта. "Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — уточнили в ведомстве.
По данным департамента общественных и внешних связей региона, пострадавшему мальчику своевременно оказана помощь.
"В настоящий момент угрозы здоровью ребенка нет, рядом с ним в больнице находятся родители", — сообщили в департаменте.
По данным ведомства, данное происшествие поставлено на контроль правительства региона. Департамент образования и молодежной политики Югры проведет проверку по данному факту. Уже создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре, сегодня она прибудет из окружной столицы в Радужный.
Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения ХМАО, школьников с тяжелыми травмами в больнице города Радужный нет.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 13 источников 
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