Подростка ранили ножом в школе в Радужном

Подростка ранили ножом в школе города Радужный в ХМАО

Подростка ранили ножом в ходе конфликта в одной из школ города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (ХМАО-Югра). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ

"В 13:25 по местному времени (11:25 мск) поступило сообщение о том, что в одной из школ города Радужный в ходе конфликта, произошедшего между двумя старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения, один подросток нанес другому несколько ножевых ранений. В настоящее время пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователями проводятся первоначальные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрос участников и очевидцев конфликта. "Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — уточнили в ведомстве.

По данным департамента общественных и внешних связей региона, пострадавшему мальчику своевременно оказана помощь.

"В настоящий момент угрозы здоровью ребенка нет, рядом с ним в больнице находятся родители", — сообщили в департаменте.

По данным ведомства, данное происшествие поставлено на контроль правительства региона. Департамент образования и молодежной политики Югры проведет проверку по данному факту. Уже создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре, сегодня она прибудет из окружной столицы в Радужный.