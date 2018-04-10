В Генпрокуратуре рассказали, кого могли отравить вместо Скрипаля

Проживающий в Великобритании выходец из Казахстана Владимир Терлюк мог быть отравлен вместо бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение высказали в Генпрокуратуре России. Там рассказали о том, какую роль Терлюк не стал играть в деле о незаконном получении в Великобритании политического убежища бизнесменом Борисом Березовским, а также о давлении на него со стороны британских правоохранителей.

Предать огласке материалы, связанные с расследованием дел Бориса Березовского и близкого к нему экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко , в надзорном ведомстве решили в связи с «антироссийской кампанией», которую, по словам замгенпрокурора Саака Карапетяна, стала раскручивать Великобритания после покушения в Солсбери на шпиона МИ-6 Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта 2018 года. Карапетян отметил, что во всех трех случаях проводился «бездоказательный вброс обвинений» в адрес России в попытке устранения оппонентов с использованием отправляющих веществ.

Отказавшийся «лжесвидетельствовать»

Советник генпрокурора Николай Атмоньев, в свою очередь, напомнил, что статус политического беженца Борис Березовский получил в 2003 году после того, как заявил, что не него якобы готовилось покушение с использованием отравляющих веществ.

Атмоньев сообщил, что в июле 2006 года Генпрокуратура России получила заявление от выходца из Казахстана Владимира Терлюка, с 1999 года проживающего в Великобритании, который сообщил, что с мая по сентябрь 2003 года Березовский, Литвиненко и Александр Гольдфарб — вице-президент зарегистрированного в США Фонда гражданских свобод — вместе с британскими адвокатами пытались склонить его к «заведомо ложному доносу» о его мнимой причастности к российским спецслужбам и намерении отравить Березовского. Однако тот отказался лжесвидетельствовать, несмотря на попытки подкупа и угроз, рассказал советник генпрокурора.

По словам Атмоньева, в августе 2003 года Литвиненко и Гольдфарб обратились с этим заявлением в правоохранительные органы Великобритании. Оно же было использовано на заседании Магистратского суда Лондона в ходе процесса о предоставлении политического убежища Березовскому и его деловому партнеру, бывшему гендиректору «ЛогоВАЗа» Юлию Дубову . По инициативе королевского прокурора началось расследование заявления, которое проводил Скотленд-Ярд.

«13 января 2004 года представитель британского МВД Хейзел Блирс сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств подготовки покушения на Березовского летом 2003 года, — продолжил Атмоньев. — На официальном сайте британского парламента до сих пор хранится этот документ. Расследование по этому вопросу завершено. Несмотря на это, Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение о предоставлении Березовскому политического убежища, и Генпрокуратуре было отказано в запросе о выдаче его России».

Советник генпрокурора также рассказал, что в Владимир Терлюк в августе 2006 года обращался в Генпрокуратуру России с просьбой организовать его защиту, которая была передана британским правоохранителям. Однако изначально ему в этом в отказали. Англичане дали свидетелю защиту только в декабре 2006 года — после отравления Александра Литвиненко полонием 1 ноября 2006 года.

Однако защита британских правоохранителей оказалась сомнительной: после того как в июле 2010 года Терлюк дал показания против Березовского в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса, неизвестные избили его и его жену металлической арматурой, а в 2011 году у них угнали машину, рассказали на брифинге в Генпрокуратуре.

Смерть, выгодная Березовскому

Николай Атмоньев подчеркнул, что британские правоохранители как сейчас, так и ранее игнорировали запросы российских коллег по громким делам.

«Только по делу Березовского с 2006-го по декабрь 2011 года Генпрокуратура РФ направила в МВД Великобритании 39 обращений об обеспечении безопасности Терлюка, о допросах Березовского и его сообщников, а также о проведении очных ставок между этими лицами и Терлюком», — рассказал он.

Однако ни один из запросов не был удовлетворен.

Советник генпрокурора отмечал, что таким образом английские коллеги упустили возможность допросить Литвиненко до его смерти 23 ноября 2006 года. Между тем у последнего к тому времени «значительно испортились отношения» с его покровителем, и он «мог дать показания на него». По мнению Атмоньева, гибель Литвиненко как важного свидетеля была выгодна Березовскому.

Советник генпрокурора отметил, что в Великобритании устранились и от оказания России помощи в расследовании смерти бывшего сотрудника ФСБ. Вместе с тем российские правоохранители категорически не согласны с выводами британских коллег о том, что к гибели Литвиненко имеют отношение его бывшие коллеги по ФСБ Андрей Луговой Дмитрий Ковтун . По данным надзорного ведомства, наибольшая концентрация полония-210, которым отравили Литвиненко, была обнаружена еще до прибытия в Британию Лугового и Ковтуна в офисе Бориса Березовского.

«Несмотря на подобные результаты расследования, британские власти продолжают выдвигать беспочвенные обвинения в адрес России в связи со смертью Литвиненко и пытаются провести параллели между этим делом и отправлением семьи Скрипалей», — возмутился Атмоньев.

Заявление о давлении

Как сообщил, в свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной , 6 апреля Владимир Терлюк написал заявление на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки о том, что спецслужбы Великобритании оказывают на него давление «с целью оклеветать российские власти и российские правоохранительные органы» и что он опасается за свою жизнь. Куренной обратил внимание на то, что давить на Терлюка начали в январе 2018 года — незадолго до покушения на жизнь Сергея Скрипаля.

В процитированном на брифинге обращении Терлюка говорилось, что проживающий с марта 1999 года в Великобритании выходец из Казахстана после истечения срока действия пятилетней визы члена семьи гражданина ЕС считается лицом без гражданства, его иммиграционный статус не определен.

«С конца января 2018 года мне поступило предложение от сотрудника Скотленд-Ярда… разъяснить позицию относительно возможного сотрудничества с Генпрокуратурой РФ, которая может вредить безопасности Великобритании, что послужит ускорением в принятии решения о получении мною вида на жительства в Великобритании…. На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова Николая — делового партнера Бориса Березовского) я весьма обеспокоен безопасностью и жизнью своей семьи, — пишет Терлюк. — Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании».

Александр Куренной обратил внимание на то, что о Владимире Терлюке «не вспоминали более десяти лет и вдруг внезапно, ровно в этот период, он понадобился».

«И совершенно нельзя исключать, что в тот момент и, может быть, до сих пор он рассматривается как возможная жертва, — предположил Куренной. — Возможно, даже существовал какой-то выбор между ним и Скрипалем».

Официальный представитель Генпрокуратуры выразил надежду на то, что открытое обращение свидетеля поможет ходу расследования, а также сохранить его жизнь и безопасность.