У гендиректора «Суммы» изъяли технику

У гендиректора «Суммы» Магомедзаде изъяли технику, сообщил адвокат

Следствие при обыске изъяло у генерального директора компании "Сумма" Лейлы Магомедзаде телефоны и компьютеры, сообщил ее адвокат Александр Забейда в интервью РИА Новости

"У нее были изъяты телефоны и компьютеры. И, вероятно, они будут нескоро ей возвращены", — сказал адвокат.

Он добавил, что Магомедзаде передала следователям несколько десятков документов, подтверждающих, по его словам, достоверность ее показаний, что в интересующие следствие периоды времени она не работала в компании или была в декрете.

"Безусловно, в наших интересах было представить эти документы следствию незамедлительно", — пояснил адвокат, отметив, что переписку акционеров следователи предоставить не просили.

В конце марта в Москве были арестованы совладельцы "Суммы" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — по данным Forbes , представители одного из богатейших семейных кланов России

Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.

Магомедзаде проходит по делу свидетелем.