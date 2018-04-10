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У гендиректора «Суммы» изъяли технику
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У гендиректора «Суммы» Магомедзаде изъяли технику, сообщил адвокат 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Группа "Сумма"
Следствие при обыске изъяло у генерального директора компании "Сумма" Лейлы Магомедзаде телефоны и компьютеры, сообщил ее адвокат Александр Забейда в интервью РИА Новости.
"У нее были изъяты телефоны и компьютеры. И, вероятно, они будут нескоро ей возвращены", — сказал адвокат.
Он добавил, что Магомедзаде передала следователям несколько десятков документов, подтверждающих, по его словам, достоверность ее показаний, что в интересующие следствие периоды времени она не работала в компании или была в декрете.
"Безусловно, в наших интересах было представить эти документы следствию незамедлительно", — пояснил адвокат, отметив, что переписку акционеров следователи предоставить не просили.
В конце марта в Москве были арестованы совладельцы "Суммы" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — по данным Forbes, представители одного из богатейших семейных кланов России.
Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.
Магомедзаде проходит по делу свидетелем.
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