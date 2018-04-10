Ещё
Таксисты решили ограбить офис и попали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксисты решили ограбить офис и попали на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Новочеркасске Ростовской области полиция задержала двух мужчин в масках, совершивших вооруженное нападение на офис коммерческой компании. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые ночью проникли в офис логистической компании и напали на охранника.
«Используя специальные приспособления, они планировали вскрыть сейф и похитить находящиеся в нем денежные средства в сумме около трех миллионов рублей. В этот момент сотрудники полиции блокировали нападавших и задержали их на месте преступления», — сообщила представитель МВД.
Ведомство предоставило запись с камеры видеонаблюдения в момент совершения нападения и оперативную съемку задержания злоумышленников.
Один из задержанных сообщил полицейским, что он с товарищем занимается таксомоторным бизнесом и им понадобились деньги на развитие своего дела. Средства они решили добыть, ограбив офис компании.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемые арестованы.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков418
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД98
Набиуллина прокомментировала падение рубля113
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
МиГ-31 превратили в крылатую ракету44
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение