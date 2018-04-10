Таксисты решили ограбить офис и попали на видео

По ее словам, подозреваемые ночью проникли в офис логистической компании и напали на охранника.

«Используя специальные приспособления, они планировали вскрыть сейф и похитить находящиеся в нем денежные средства в сумме около трех миллионов рублей. В этот момент сотрудники полиции блокировали нападавших и задержали их на месте преступления», — сообщила представитель МВД.

Ведомство предоставило запись с камеры видеонаблюдения в момент совершения нападения и оперативную съемку задержания злоумышленников.

Один из задержанных сообщил полицейским, что он с товарищем занимается таксомоторным бизнесом и им понадобились деньги на развитие своего дела. Средства они решили добыть, ограбив офис компании.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемые арестованы.