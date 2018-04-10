Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Дочь Скрипаля выписывают из больницы

Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия , предположительно, покинула больницу в Солсбери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванные источники.

По слова собеседников телеканала, Юлию Скрипаль должны была выписать 9 апреля. Сегодня, 10 апреля, «ожидается заявление врачей».

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

На прошлой неделе врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, он больше не находится в критическом состоянии, «хорошо реагирует на лечение и быстро восстанавливается». До этого стало известно, что состояние его дочери улучшилось до стабильного.

Пятого апреля британская полиция опубликовала ее заявление. В нем говорилось, что женщина пришла в себя неделю назад и «с каждым днем ей становится лучше». Они призвала уважать частную жизнь своей семьи в период ее выздоровления.