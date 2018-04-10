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Юлию Скрипаль выписывают из больницы
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Дочь Скрипаля выписывают из больницы 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Facebook/julia.skripal
Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия, предположительно, покинула больницу в Солсбери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванные источники.
По слова собеседников телеканала, Юлию Скрипаль должны была выписать 9 апреля. Сегодня, 10 апреля, «ожидается заявление врачей».
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
На прошлой неделе врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, он больше не находится в критическом состоянии, «хорошо реагирует на лечение и быстро восстанавливается». До этого стало известно, что состояние его дочери улучшилось до стабильного.
Пятого апреля британская полиция опубликовала ее заявление. В нем говорилось, что женщина пришла в себя неделю назад и «с каждым днем ей становится лучше». Они призвала уважать частную жизнь своей семьи в период ее выздоровления.
The Times писала, что Скрипалю и его дочери предложат новые личности и новую жизнь в США.
 Ещё 8 источников 
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