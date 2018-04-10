Медведь атаковал папарацци на Курилах

С наступлением весны на Курильских островах активизируются медведи. Косолапые просыпаются и выходят из берлог. Рыбаки, отправившиеся на рыбалку на снегоходах, решили подобраться к хищнику поближе, чтобы сделать эффектные кадры, но медведю столь пристальное внимание пришлось не по вкусу, поэтому он проявил агрессию. К счастью, снегоход промчался мимо него быстро, поэтому незадачливый фотограф не пострадал. От места рыбалки хищника отогнали. По словам специалистов, чрезмерное приближение лесной зверь воспринимает как акт агрессии. Если хищник понимает, что ему не убежать, то пытается защититься, что и продемонстрировал курильский медведь.