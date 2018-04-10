Ещё
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведь атаковал папарацци на Курилах 

Рамблер 2 часа назад
С наступлением весны на Курильских островах активизируются медведи. Косолапые просыпаются и выходят из берлог. Рыбаки, отправившиеся на рыбалку на снегоходах, решили подобраться к хищнику поближе, чтобы сделать эффектные кадры, но медведю столь пристальное внимание пришлось не по вкусу, поэтому он проявил агрессию. К счастью, снегоход промчался мимо него быстро, поэтому незадачливый фотограф не пострадал. От места рыбалки хищника отогнали. По словам специалистов, чрезмерное приближение лесной зверь воспринимает как акт агрессии. Если хищник понимает, что ему не убежать, то пытается защититься, что и продемонстрировал курильский медведь.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148106
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России70
Рубль продолжил резкое падение244
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым766
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд80
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
08:54
Никита Пресняков выпрыгнул из окна
Шоу-бизнес
02:12
Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Шоу-бизнес
01:00
Наргиз рассказала о конфликте с «Первым каналом»
Шоу-бизнес
01:53
Стало известно о последних словах Волчковой
Шоу-бизнес
01:27
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:24
Таксисты решили ограбить офис и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение