СК возбудил дело из-за отравления детей в Кузбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Кемеровской области. Как сообщил СК в своем телеграм-канале, "9 апреля в бассейне "Олимпиец" в городе Мыски Кемеровской области 25 детей и тренер почувствовали едкий запах".
"Им была оказана медицинская помощь, десять человек находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. Установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. "Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде", — отметили в СК.
По делу назначен ряд экспертиз. Изъята техническая документация.