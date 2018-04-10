СК возбудил дело из-за отравления детей в Кузбассе

СК возбудил уголовное дело об отравлении детей в бассейне в Кемеровской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Кемеровской области . Как сообщил СК в своем телеграм-канале, "9 апреля в бассейне "Олимпиец" в городе Мыски Кемеровской области 25 детей и тренер почувствовали едкий запах".

"Им была оказана медицинская помощь, десять человек находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. Установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. "Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде", — отметили в СК.

По делу назначен ряд экспертиз. Изъята техническая документация.