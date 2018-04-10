Ещё
СК возбудил дело из-за отравления детей в Кузбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил уголовное дело об отравлении детей в бассейне в Кемеровской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Кемеровской области. Как сообщил СК в своем телеграм-канале, "9 апреля в бассейне "Олимпиец" в городе Мыски Кемеровской области 25 детей и тренер почувствовали едкий запах".
"Им была оказана медицинская помощь, десять человек находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. Установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. "Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде", — отметили в СК.
По делу назначен ряд экспертиз. Изъята техническая документация.
ТАСС: последние новости
Рассматривавшая дела Белых и Васильевой судья ушла в отставку Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро Комиссия по вопросам помилования получила ходатайство экс-мэра Ярославля Урлашова
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14861
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым744
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России46
Сын Табакова взбесил народ154
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд49
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:27
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение