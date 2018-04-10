Бывший мэр Благовещенска вышел по УДО

Осужденный за коррупцию экс-мэр Благовещенска освободился по УДО

Ранее он сообщил РИА Новости, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего чиновника, при этом суд отказал ему в праве занимать определенные должности.

"Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было", — сказал Воронин РИА Новости.

В мае 2015 года Мигуля был задержан в Липецкой области , этапирован в Приамурье и помещен в СИЗО

В августе 2016 года суд приговорил Мигулю к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима, в феврале 2017 года наказание было сокращено до 7 лет, бывший чиновник был освобожден от наказания по статье "нецелевое расходование бюджетных средств" в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Всего Мигуля был признан виновным по трем статьям: "превышение полномочий", "использование служебного положения вопреки интересам службы" и "нецелевое расходование бюджетных средств". Суд также лишил его права на 2,5 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.