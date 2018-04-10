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Бывший мэр Благовещенска вышел по УДО
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Осужденный за коррупцию экс-мэр Благовещенска освободился по УДО 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный в августе 2016 года за коррупцию, вышел на свободу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.
Ранее он сообщил РИА Новости, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего чиновника, при этом суд отказал ему в праве занимать определенные должности.
"Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было", — сказал Воронин РИА Новости.
В мае 2015 года Мигуля был задержан в Липецкой области, этапирован в Приамурье и помещен в СИЗО.
В августе 2016 года суд приговорил Мигулю к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима, в феврале 2017 года наказание было сокращено до 7 лет, бывший чиновник был освобожден от наказания по статье "нецелевое расходование бюджетных средств" в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Всего Мигуля был признан виновным по трем статьям: "превышение полномочий", "использование служебного положения вопреки интересам службы" и "нецелевое расходование бюджетных средств". Суд также лишил его права на 2,5 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
В ходе предварительного следствия было установлено, что Мигуля превысил полномочия при предоставлении земельного участка ООО "Офеня", в результате чего бюджет Амурской области и города Благовещенска в 2008 году недополучил свыше 25 миллионов рублей. Также экс-мэр обвиняется в использовании служебных полномочий при освобождении компании "МИССК" от арендной платы за пользование земельным участком на 19 миллионов рублей и в нецелевом расходовании более 46 миллионов рублей при приобретении в муниципальную собственность моста через реку Чигиринка.
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