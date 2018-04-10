В Ленобласти задержан обстрелявший автобус водитель

Полиция задержала жителя Ленобласти, выстрелившего в автобус из пневматики

Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который подозревается в том, что накануне из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического оружия в автобус в городе Сосновый Бор ( Ленинградская область ), сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девятого апреля около 17.30 мск неизвестный водитель Mitsubishi Lancer в районе дома 64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit, осуществлявшему служебную развозку. В результате стрельбы пострадал водитель автобуса, который был доставлен в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи отпущен. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России (хулиганство).