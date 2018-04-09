Вынесшая приговор Белых судья ушла в отставку

Судья, вынесшая приговор экс-губернатору Белых, ушла в отставку

В Пресненском суде Москвы Татьяна Васюченко работала с 2002 года. В 2006 году президент наделил ее полномочиями судьи без ограничения срока.

"Квалификационная коллегия города Москвы прекратила полномочия судьи Пресненского районного суда Васюченко Татьяны Михайловны на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в РФ" (письменное заявление судьи об отставке)", — говорится в решении коллегии.

Полномочия 48-летней Васюченко прекращены 15 марта 2018 года.

Последний ее приговор — в отношении экс-губернатора Белых — был вынесен в начале февраля. Тогда она назначила бывшему чиновнику 8 лет колонии строгого режима за два эпизода взяточничества.

Васюченко запомнилась рядом громких дел. Среди них приговор бывшей чиновнице Минобороны РФ Евгении Васильевой, признанной виновной по делу о хищении госимущества. Тогда Васюченко сняла с Васильевой часть обвинений, но несмотря на просьбу прокуратуры приговорить ее к условному сроку, назначила экс-чиновнице 5 лет колонии общего режима.