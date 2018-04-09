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В Индии избили российского велотуриста
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В Индии избили российского велотуриста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Велотуриста из России избили в индийском штате Телингана, ошибочно приняв за вора, пишет газета Telangana Today.
Издание отмечает, что инцидент произошел с 44-летним москвичом по имени Олег, который на велосипеде совершает кругосветное путешествие, передает «Интерфакс».
По дороге в деревню Ширди, cчитающейся популярным местом у паломников, россиянина застала гроза. Там турист остановился на ночлег в палатке, где ночью его обнаружил местный землевладелец и, приняв за вора, избил факелом, с которым вышел посмотреть, не повредил ли град урожай.
Россиянина госпитализировали со сломанной челюстью и черепно-мозговой травмой.
В полиции отметили, что инцидент произошел из-за языкового барьера. Использованный велосипедистом планшет для перевода фраз не способствовал решению проблемы.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на генеральное консульстве России в индийском городе Ченнаи, нападению подвергся москвич Олег Вершинин.
В дипмиссии отметили, что он находится в больнице города Хайдарабад и передвигается с трудом, поэтому ему потребуется помощь в транспортировке вместе с велосипедом на родину. У Вершинина имеется билет в Россию на 22 апреля.
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