В кемеровском бассейне массово отравились дети

Кемеровские следователи проводят проверку по факту госпитализации восьми детей с признаками отравления в городе Мыски.

«В больницу Мысков поступили дети с признаками отравления. По факту произошедшего организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу регионального СК.

При этом источник в экстренных службах сообщил, что детей с признаками отравления хлором госпитализировали из городского бассейна «Олимпиец», где у них проходила тренировка по плаванию.