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В кемеровском бассейне массово отравились дети
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В кемеровском бассейне массово отравились дети 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Кемеровские следователи проводят проверку по факту госпитализации восьми детей с признаками отравления в городе Мыски.
«В больницу Мысков поступили дети с признаками отравления. По факту произошедшего организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу регионального СК.
При этом источник в экстренных службах сообщил, что детей с признаками отравления хлором госпитализировали из городского бассейна «Олимпиец», где у них проходила тренировка по плаванию.
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