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В Нарьян-Маре участники алкогольного конкурса впали в кому
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В Нарьян-Маре участники алкогольного конкурса в клубе впали в кому 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Ресторан «Duran Bar»
В Нарьян-Маре три человека попали в реанимацию после участия в конкурсе в ночном клубе, где нужно было выпить 750 мл коктейля за одну минуту. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, где помещены в реанимационное отделение. Полицейскими установлено, что все молодые люди стали участниками конкурса, проводимого в клубе, по условиям которого соревнующимся требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту", — говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции с места происшествия изъята вся алкогольная продукция и проводится проверка.
На момент публикации новости все пострадавшие пришли в сознание.
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