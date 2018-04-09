В Нарьян-Маре участники алкогольного конкурса впали в кому

В Нарьян-Маре участники алкогольного конкурса в клубе впали в кому

Фото: Ресторан «Duran Bar»

Нарьян-Маре три человека попали в реанимацию после участия в конкурсе в ночном клубе, где нужно было выпить 750 мл коктейля за одну минуту. Об этом сообщает пресс-служба МВД. "Посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, где помещены в реанимационное отделение. Полицейскими установлено, что все молодые люди стали участниками конкурса, проводимого в клубе, по условиям которого соревнующимся требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту", — говорится в сообщении. Сотрудниками полиции с места происшествия изъята вся алкогольная продукция и проводится проверка. На момент публикации новости все пострадавшие пришли в сознание.