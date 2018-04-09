В метро Москвы произошел сбой 

Днем в понедельник, 9 апреля, на Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в твиттере подземки.
В метрополитене заявили, что интервалы движения поездов «незначительно увеличены» от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях.
На Замоскворецкой линии незначительно увеличены интервалы движения поездов от Автозаводской до Тверской в обоих направлениях. Приносим свои извинения. Делаем всё возможное для скорейшего ввода движения в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 апреля 2018 г.
Представители подземки подчеркнули, что делают «все возможное для скорейшего ввода движения в график».
Причины сбоя не уточняются.
По данным «Интерфакса», один из поездов стоял в тоннеле между «Маяковской» и «Тверской» более 15 минут. Пассажирам сообщили об остановке по техническим причинам.
Пассажиры рассказали в твиттере, что на «Театральной» ждать поезда «в сторону юга» пришлось десять минут. Также пользователи пожаловались на «забитую» платформу на «Павелецкой».
«Стоим в душном вагоне, периодически движемся, ощущения как в час пик», — написал @artemiy23211.
По словам некоторых пользователей, две станции поезда проезжали за 20 минут.
Пользователь @nickmakarenko написал, что в метро говорят о поломке светофоров на «Театральной».