В метро Москвы произошел сбой

Днем в понедельник, 9 апреля, на Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в твиттере подземки.

В метрополитене заявили, что интервалы движения поездов «незначительно увеличены» от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях.

На Замоскворецкой линии незначительно увеличены интервалы движения поездов от Автозаводской до Тверской в обоих направлениях. Приносим свои извинения. Делаем всё возможное для скорейшего ввода движения в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 апреля 2018 г.

Представители подземки подчеркнули, что делают «все возможное для скорейшего ввода движения в график».

Причины сбоя не уточняются.

По данным «Интерфакса», один из поездов стоял в тоннеле между «Маяковской» и «Тверской» более 15 минут. Пассажирам сообщили об остановке по техническим причинам.

Пассажиры рассказали в твиттере, что на «Театральной» ждать поезда «в сторону юга» пришлось десять минут. Также пользователи пожаловались на «забитую» платформу на «Павелецкой».

«Стоим в душном вагоне, периодически движемся, ощущения как в час пик», — написал @artemiy23211.

По словам некоторых пользователей, две станции поезда проезжали за 20 минут.

Пользователь @nickmakarenko написал, что в метро говорят о поломке светофоров на «Театральной».