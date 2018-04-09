Мужчина взял в заложники детей в Иркутске

Днем 9 апреля в Иркутске пожилой мужчина взял в заложники своих внуков. Об этом сообщает 7ka.tv со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

По словам правоохранителей, бойцы ОМОНа готовились штурмовать квартиру с заложниками, но после переговоров мужчина освободил детей и сдался.

Правоохранители назвали причиной случившегося семейный конфликт. Выдвигал ли мужчина какие-либо требования, не уточняется. Также неизвестно число людей, которых он удерживал.

Life уточняет, что мужчина заперся с детьми в квартире одного из домов микрорайона Ершовский. Издание называет его отцом, а не дедушкой детей.

По данным Life, сначала мужчина отказывался говорить с полицейскими, заявив, что причинит детям вред, если квартиру попытаются взять штурмом.