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В Пензенской области ввели режим ЧС
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В Пензенской области ввели режим ЧС 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сердобском районе Пензенской области, где из-за паводка эвакуированы 372 человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.
"В Сердобском районе и городе Сердобск введен режим чрезвычайной ситуации… Эвакуированы 372 человека, в том числе 92 ребенка. По желанию людей перевозят либо к родственникам, либо в пункты временного размещения, где пострадавших обеспечивают горячим питанием и всем необходимым", — говорится в сообщении.
Как отмечается, что к изолированным паводком домам, из которых люди отказались эвакуироваться, организована доставка на лодках продуктов, медикаментов и питьевой воды.
Ранее сообщалось, что в Приамурье объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.
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