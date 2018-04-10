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На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
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На месте крушения Ан-148 нашли новые останки 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Десятого апреля на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья нашли останки тел нескольких человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудники МЧС, обследующие место происшествия, также обнаружили незамеченные раньше детали фюзеляжа самолета. До этого останки и обломки лайнера были скрыты под снегом.
МЧС начало дополнительное обследование места крушения Ан-148 после обращений родственников жертв крушения. Члены семей погибших заявили, что территория с останками и обломками не огорожена, туда можно свободно пройти.
На место происшествия приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и глава управления МЧС России по Московской области.
Глава Оренбургской области Юрий Берг заявил, что поиски погибших не прекращались, а «прерывались по погодным условиям», передает ТАСС. По его словам, ДНК-экспертиза тел продлится «еще месяц-полтора».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля 2018 года после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Самолёт следовал в Орск. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.
 Ещё 19 источников 
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