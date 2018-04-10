На месте крушения Ан-148 нашли новые останки

Десятого апреля на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья нашли останки тел нескольких человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники МЧС , обследующие место происшествия, также обнаружили незамеченные раньше детали фюзеляжа самолета. До этого останки и обломки лайнера были скрыты под снегом.

МЧС начало дополнительное обследование места крушения Ан-148 после обращений родственников жертв крушения. Члены семей погибших заявили, что территория с останками и обломками не огорожена, туда можно свободно пройти.

На место происшествия приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и глава управления МЧС России по Московской области.

Глава Оренбургской области Юрий Берг заявил, что поиски погибших не прекращались, а «прерывались по погодным условиям», передает ТАСС . По его словам, ДНК-экспертиза тел продлится «еще месяц-полтора».