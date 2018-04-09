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Семьи жертв аварии Ан-148 потребовали отдать тела
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Семьи жертв крушения Ан-148 потребовали отдать тела 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родственники пассажиров разбившегося под Москвой Ан-148 потребовали ускорить проведение генетической экспертизы тел и дать им похоронить своих близких. Петиция с этим требованием опубликована на Change.org.
Петиция собрала более 160 тысяч подписей. Ее автором стала Анна Толмасова, мать погибшей при крушении Дарьи Толмасовой.
Женщина отметила, что 1 апреля со дня трагедии прошло 48 дней, но семьи погибших до сих пор не могут похоронить своих родных.
По ее словам, сроки проведения экспертизы могут продлить «до года». Толмасова отметила, что к началу апреля было проведено 25 процентов генетических экспертиз, и родственникам предложили «захоронение в два этапа».
По данным Толмасовой, экспертизу проводят всего девять экспертов вместо обещанных 150.
«Мы хотим кричать на весь мир от безысходности! Мы хотим похоронить своих близких! Нам не разрешают выходить на телевидение и говорить обо всем этом!» — написала она.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля 2018 года потерпел крушение после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Самолёт следовал в Орск. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. В МАК заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Ни одна из трубок в течение полета не обогревалась.
 Ещё 2 источника 
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