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Телеведущая погибла на глазах у маленькой дочери
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Телеведущая погибла на глазах у дочери 

Рамблер 8 часов назад
Фото: соцсети
Телеведущая из Казахстана Айзат Абдисамат погибла из-за неисправного лифта на глазах у маленькой дочери, пишет cosmo.ru.
27-летняя Айзат возвращалась вместе с дочкой с прогулки, вызвала лифт, впустила дочь и собиралась зайти сама, но двери зажали ей ногу. Лифт поехал, и девушку затянуло в шахту. Смерть Айзат наступила из-за разрыва внутренних органов и сдавливания легких и брюшной полости.
Телеведущая погибла на глазах у 3-летней дочери, которая находилась в лифте. Тело Айзат обнаружили соседи и ее муж Кайыржан Абдисамат. По его словам, лифт в доме никогда не работал исправно.
Айзат Абдисамат вела на местном телеканале в Актобе утреннюю и детскую передачи. В мае ей должно было исполниться 28 лет.
 Ещё 3 источника 
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