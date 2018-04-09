Телеведущая погибла на глазах у маленькой дочери

Телеведущая погибла на глазах у дочери

Телеведущая из Казахстана Айзат Абдисамат погибла из-за неисправного лифта на глазах у маленькой дочери, пишет cosmo.ru

27-летняя Айзат возвращалась вместе с дочкой с прогулки, вызвала лифт, впустила дочь и собиралась зайти сама, но двери зажали ей ногу. Лифт поехал, и девушку затянуло в шахту. Смерть Айзат наступила из-за разрыва внутренних органов и сдавливания легких и брюшной полости.

Телеведущая погибла на глазах у 3-летней дочери, которая находилась в лифте. Тело Айзат обнаружили соседи и ее муж Кайыржан Абдисамат. По его словам, лифт в доме никогда не работал исправно.

Айзат Абдисамат вела на местном телеканале в Актобе утреннюю и детскую передачи. В мае ей должно было исполниться 28 лет.