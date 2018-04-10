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У места крушения Ан-148 усилили меры безопасности
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У места крушения Ан-148 в Подмосковье усилили меры безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
Меры безопасности усилены вблизи места крушения Ан-148 в Подмосковье, в результате которого в феврале погиб 71 человек, передает корреспондент РИА Новости.
На расстоянии около километра от места падения самолета в разных местах села Степановское, рядом с которым произошла трагедия, выставлены наряды полиции, которые перекрывают подъезды к месту авиакатастрофы. Журналистов к месту крушения не пускают. Один из кордонов расположен рядом с церковью, местных пропускают лишь при предъявлении паспорта.
В 700 метрах расположен еще один кордон с полицейскими. При попытке обойти его по болотистой местности одна из местных жительниц предупредила, что это плохая идея.
"Оцепление выставлено не только на тропинках, но и со стороны леса. Если вы попытаетесь пройти по этим болотам, вас тоже не пропустят, или вы утонете. Мы хотели сегодня погулять с собакой, нас в ту сторону (место падение самолета — ред.) также не пустили, гуляли рядом со своим двором", — рассказала РИА Новости местная жительница.
По словам полицейских, которые стоят в оцеплении, на месте крушения до сих пор работают спасатели.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения самолета Ан-148, разбившегося в феврале, до сих пор находятся фрагменты воздушного судна, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ.
Как сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после возобновления осмотра места крушения спасатели обнаружили тринадцать фрагментов самолета.
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
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