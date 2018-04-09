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В Москве после нападения кошки госпитализированы три человека
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В Москве после нападения кошки госпитализированы три человека 

Рамблер 50 минут назад
Фото: depositphotos.com
В одном из домов на улице Дыбенко в Москве кошка напала на своих хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Жильцы квартиры — 40-летняя женщина, её 15-летний сын и восьмилетняя дочь — попали в больницу с рваными ранами головы, лица, рук и ног.
Возможные причины поведения кошки не уточняются. Ее дальнейшая судьба неизвестна.
В ноябре 2016 года аналогичный инцидент произошел в квартире на северо-западе Москвы. Тогда кошка напала на троих взрослых и одного ребёнка. Все они получили глубокие царапины и серьезные укусы. Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв тогда пояснял, что животное могло напасть на людей, если его сильно обидели.
По словам профессора Московской государственной академии ветеринарной медицины имени Скрябина Александра Сидорчука, причиной агрессии питомца может быть бешенство.
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