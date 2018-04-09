Российские моряки без денег застряли в Намибии

Российские моряки рассказали, как без денег застряли в Намибии

Российский профсоюз моряков (РПСМ) разбирается в ситуации с российским экипажем судна Tukula, застрявшим без зарплаты в Намибии , сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

"В РПСМ поступило обращение моряков, в Москве сейчас этим вопросом занимаются. Экипаж — российские моряки из Приморья, Калининграда, Крыма. Найдем судовладельца и будем разбираться в причинах ситуации. По данным моряков, они не получали зарплату уже около полугода. Но судовладелец их не бросил, ведет переписку с экипажем, и он сам без денег", — сказал Суханов.

По его словам, судно стояло на дорогостоящем ремонте в Намибии, средства у судовладельца закончились, и он сообщил экипажу, что денег на их репатриацию и на зарплаты нет, но он ищет средства.