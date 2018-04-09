Одиннадцать школьников под Челябинском попали в больницу с недомоганием

Одиннадцать школьников средней школы поселка Арсинский Челябинской области были доставлены в больницу с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту. По данному факту прокуратура Нагайбакского района организовала проверку, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева "В пятницу из школы поселка Арсинский Нагайбакского района в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, головокружение, тошноту, рвоту поступили одиннадцать школьников. По данному факту прокуратурой Нагайбакского района начата проверка, во время которой в школе, в частности, отобраны пробы воздуха", — сказала собеседница агентства. В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области ТАСС сообщили, что состояние всех одиннадцати пострадавших школьников позволило отпустить их по домам. В отделе образования Нагайбакского района ТАСС рассказали, что школа закрыта до выяснения причин.