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Рыбку и Лесли заподозрили в производстве порно
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Рыбку и Лесли заподозрили в производстве непристойного видео 

Газета.Ru 1 час назад
Задержанных в Таиланде Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) и остальных фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе могут обвинить в производстве и распространении непристойного видео в интернете. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката подозреваемых Саттхапхона Сийоху.
"Пока мне удалось выяснить только, что в делах по новым обвинениям фигурируют видео— и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления, и что эти материалы были размещены в сети Интернет", — заявил Сийоха.
По его словам, это подпадает под закон о компьютерных преступлениях Таиланда, под статью о производстве и распространении порнографических материалов или оскорбительных материалов непристойного содержания.
Как отмечается, преступления такого рода караются тюремным заключением сроком до пяти лет в случае порнографии и трех лет в случае оскорбительных непристойных материалов, публично оскорбляющих лиц, изображенных на видео или фото, и/или штрафом в размере до 60 тыс. бат (около $2 тыс.).
Адвокат добавил, что не имеет полного доступа к делам по новым обвинениям, поэтому сказать ничего определенно нельзя.
Ранее следователь полиции Таиланда подтвердил поступление в отделение заявлений с обвинениями в изнасиловании в отношении Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, а также рассказал о новых обвинениях, которые продолжают выдвигать против них в Паттайе.
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