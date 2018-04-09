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Названа причина пожара в наркодиспансере в Костроме
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Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за загоревшегося матраса 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за того, что в одной из палат загорелся матрас, пациенты не пострадали, сообщила РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Как отмечается в сообщении ведомства, возгорание, которое произошло в понедельник ранним утром в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера, было ликвидировано за полчаса.
"По предварительным данным, в палате загорелся матрас", — сказала собеседница агентства.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о пяти пострадавших. Представитель ведомства опровергла эту информацию.
"Никто не пострадал. По оперативным данным, два человека временно переведены в лечебные учреждения города Костромы", — подчеркнула она.
Из здания были эвакуированы 22 пациента. На место пожара выезжали представители администрации региона, устанавливаются причины и виновники происшествия, уточняет ГУМЧС.
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