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Лесли и Рыбка предстанут перед судом в пятницу
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Лесли и Рыбка предстанут перед судом в Таиланде в пятницу 

РИА Новости
Фото: © AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортной Паттайе в Таиланде в пятницу, 13 апреля, предстанут перед судом Паттайи несмотря на выходные, объявленные в стране в связи с празднованием Сонгкрана, тайского традиционного Нового года, сообщил РИА Новости источник в отделе уголовной полиции курортного города.
Все восемь фигурантов, граждан России и Белоруссии, будут доставлены в суд к 11.00 (07.00 мск) для предъявления обвинений по "новому" делу о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Суд задаст им вопрос, признают ли они себя виновными по новым обвинениям, и изберет для них меру пресечения, сообщил собеседник агентства.
"Суд сегодня работает, несмотря на выходной день. В суде скопилось много нерассмотренных дел, и в связи с этим сегодня до полудня в суде работает дежурная смена судей и секретарей суда", — добавил источник.
Он рассказал, что накануне, также в выходной день, допросы восьми подозреваемых по "новому" делу длились в горотделе полиции Паттайи с утра до вечера. "Нужно было успеть приготовить все необходимые документы к судебному заседанию", — пояснил собеседник агентства.
По "новому" делу все восемь человек пока являются подозреваемыми. По словам источника, им будут предъявлены обвинения по трем статьям УК Таиланда: о создании тайного преступного сообщества, сговоре в составе группы более пяти человек с целью совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера третьими лицами с согласия этих лиц.
Семь из восьми человек, включая Лесли и Рыбку, являются обвиняемыми по другому делу — о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Один человек из состава группы, гражданин Белоруссии, уже осужден к условному сроку, штрафу и депортации, однако его депортация была приостановлена в связи с новыми обвинениями. Двое россиян, также осужденных к условным срокам, штрафам и депортации, успели покинуть Таиланд до начала дознания по "новому" делу.
В настоящее время в полиции Паттайи также проходит дознание по обвинению нескольких участников группы Лесли в сексуальных домогательствах в физической форме, оскорблении личности и производстве и распространении непристойного видеоконтента. По этим делам полиция пока не обращалась в суд за постановлениями о задержании подозреваемых.
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