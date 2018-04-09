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Швыряющая младенцев медработница попала на видео
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Швыряющая младенцев медработница попала на видео 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: Reuters
Новосибирцы засняли на видео жестокое обращение с детьми в одной из местных больниц.
Паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, которое получил от своей подписчицы. На кадрах виден коридор, похожий на больничный, а сквозь стеклянную дверь заметны очертания женщины, которая резко поднимает ребенка за руки, а затем буквально швыряет на койку.
По информации паблика, инцидент произошел 6 апреля в Детской больнице №4, а его «жертвой» стала восьмимесячная девочка, от которой отказалась мать.
Сегодня новосибирское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми.
Видео доступно в нашем Телеграм-канале. Смотрите и не забывайте подписываться.
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