Швыряющая младенцев медработница попала на видео

Новосибирцы засняли на видео жестокое обращение с детьми в одной из местных больниц.

Паблик «Инцидент Новосибирск » в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, которое получил от своей подписчицы. На кадрах виден коридор, похожий на больничный, а сквозь стеклянную дверь заметны очертания женщины, которая резко поднимает ребенка за руки, а затем буквально швыряет на койку.

По информации паблика, инцидент произошел 6 апреля в Детской больнице №4, а его «жертвой» стала восьмимесячная девочка, от которой отказалась мать.

Сегодня новосибирское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми.