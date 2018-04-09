Подсудимый по делу о трагедии на Сямозере признал вину

Подсудимый по делу о гибели детей на Сямозере признал свою вину

Подсудимый по делу о гибели детей на Сямозере, бывший заместитель директора лагеря "Парк-отель Сямозеро" Вадим Виноградов , обвиняющийся по статьям "оставление в опасности" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц", заявил журналистам на слушаниях в Петрозаводском городском суде, что признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Да", — сказал Виноградов, заходя в зал заседаний, в ответ на вопрос журналиста, признает ли он свою вину.

Ранее в феврале 2018 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

В начале заседания судья сообщил, что ни один из 57 потерпевших на слушания не явился, несмотря на то, что их заранее проинформировали о времени и месте заседания. Участники заседания решили провести слушания без присутствия потерпевших и их представителей.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин знали о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии. Однако Решетова, после того как о предупреждении ее проинформировал Виноградов, не приняла решение об отмене водного похода.

При этом, отметил представитель гособвинения, одно из плавсредств имело технические неисправности. Также были превышены грузоподъемность и вместимость пассажиров каноэ, на которых сплавлялись дети. Правила безопасности были нарушены и при обеспечении группы спасательными жилетами: они оказались детям велики. Поэтому инструктора затягивали жилеты застежками, что затем затруднило движения попавших в беду детей. Сами жилеты не были предназначены для эксплуатации в штормовых условиях и имели быстро промокающий наполнитель. Кроме того, подчеркнул гособвинитель, сопровождавшие детей инструктора не имели должной подготовки и были некомпетентны в вопросах помощи в экстренной ситуации.

По данным следствия, представшие перед судом сотрудники Роспотребнадзора республики заранее знали о нарушениях закона администрацией "Парк-отеля "Сямозеро". Однако ведомство выдало заключение о соответствии "заявленному организацией вида деятельности" для продолжения работы лагеря.