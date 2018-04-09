СК возбудил дело после избиения младенцев в больнице

СК возбудил дело после избиения новорожденных в новосибирской больнице

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после появления информации о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

В воскресенье в анонимных Telegram-каналах и некоторых СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, из палаты якобы постоянно слышатся шлепки и плач детей.

"Возбуждено уголовное дело по информации, распространяемой в масс-медиа, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-отказниками в помещении ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году в детскую больницу из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для лечения поступил новорожденный ребенок.