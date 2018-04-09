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СК возбудил дело после избиения младенцев в больнице
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СК возбудил дело после избиения новорожденных в новосибирской больнице 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после появления информации о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
В воскресенье в анонимных Telegram-каналах и некоторых СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, из палаты якобы постоянно слышатся шлепки и плач детей.
"Возбуждено уголовное дело по информации, распространяемой в масс-медиа, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-отказниками в помещении ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году в детскую больницу из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для лечения поступил новорожденный ребенок.
"В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка, жестоко обращается с ним", — отмечается в сообщении.
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