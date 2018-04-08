Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска

Экипаж судна «Норд» заблокировали в украинском пункте пропуска

Экипаж крымского рыболовецкого судна "Норд" заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Войтюк

В пятницу на членов экипажа наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

"Дипломатические автомобили РФ с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка", — сказал РИА Новости Войтюк.

По его словам, Украиной нарушается международное законодательство касательно возможности выезда лица из страны по легальным документам. Речь идет о девяти членах экипажа судна "Норд".

"Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине", — подчеркнул адвокат.

По его словам, адвокаты уже восемь часов не могут пробиться к людям из-за препятствования пограничниками.

"Они блокируют адвокатов в надежде, что вот-вот люди сдадутся. Блокирование и препятствование адвокатской деятельности неоднократно зафиксированы по вызову патруля полиции по 102. Наряд, прибывший по вызову, заявил, что их не пускают на вторую линию контроля пункта пропуска, поэтому они помочь ни чем не могут", — сказал адвокат.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", за что грозит до пяти лет лишения свободы.