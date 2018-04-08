В США три человека погибли при стрельбе в автобусе

Три человека погибли в результате стрельбы в автобусе в американском штате Иллинойс, сообщает Chickago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы

Газета отмечает, что полицию вызвал водитель транспортного средства. По версии следствия, стрелком мог быть пассажир автобуса. Погибших пока что не опознали.

Издание также добавляет, что автобус, в котором произошло преступление, был заказным.

В настоящий момент сотрудники полиции расследуют инцидент и устанавливают личность предполагаемого злоумышленника.