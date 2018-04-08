Здание Trump Tower загорелось в Нью-Йорке

Пожарные тушат возгорание в башне Trump Tower в Нью-Йорке

Пожарные тушат огонь, который возник в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке . О происшествии сообщил телеканал CBS , ссылаясь на пожарную службу города.

Как уточняется, возгорание возникло на 50 этаже башни, расположенной в центре Манхэттена . Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности, позднее ее повысили до третьей. Информации о пострадавших пока не поступало.

В январе текущего года на крыше здания также был пожар, в результате него пострадали два человека. Возгорание возникло из-за неисправности проводки в системе вентиляции.