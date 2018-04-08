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Здание Trump Tower загорелось в Нью-Йорке
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Пожарные тушат возгорание в башне Trump Tower в Нью-Йорке 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарные тушат огонь, который возник в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. О происшествии сообщил телеканал CBS, ссылаясь на пожарную службу города.
Как уточняется, возгорание возникло на 50 этаже башни, расположенной в центре Манхэттена. Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности, позднее ее повысили до третьей. Информации о пострадавших пока не поступало.
В этом 58-этажном здании находится центра бизнес-империи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, напоминает ТАСС. В 2016 году в башне располагался предвыборный штаб республиканца.
В январе текущего года на крыше здания также был пожар, в результате него пострадали два человека. Возгорание возникло из-за неисправности проводки в системе вентиляции.
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