Ещё
При пожаре в Trump Tower погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате пожара в Trump Tower погиб один человек, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Air Force / Heide Couch
Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower в Нью-Йорке в субботу, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что погибший жил в апартаментах Trump Tower, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Ранее также сообщалось о четырех пожарных, получивших легкие травмы.
В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют. Отмечается, что возгорание удалось локализовать, однако дым распространился в другие жилые помещения.
Как ранее сообщил Дональд Трамп в Twitter, пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен и поблагодарил пожарных "за замечательную работу".
РИА Новости: последние новости
Голландия усилила контроль на границе с Германией после ЧП в Мюнстере В Австралии спасли рыбака, который провел два дня среди крокодилов В США три человека погибли при стрельбе в автобусе
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй408
Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку34
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат74
Скрипалей предложили переправить в США35
Калоев обвинил Нагиева во вранье108
Видео
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение